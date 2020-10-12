Шевченко назвал главную цель сборной Украины в Лиге наций

Главной задачей сборной Украины в нынешнем розыгрыше Лиги наций является сохранение прописки в элитном дивизионе.

Об этом заявил главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко во время пресс-конференции перед игрой с Испанией.

"Мы стремились на этот уровень, мы его заслужили. Я уже говорил, что для нас будет огромным результатом задержаться здесь. У нас есть три очка, у нас есть три игры. Будем бороться до конца, будем цепляться, чтобы остаться в этой лиге", – подчеркнул он.

Шевченко добавил, что его футболистам будет непросто противостоять команде Испании из-за тактических особенностей игры соперника.

"Многое будет зависеть о того, в каком состоянии будут находиться футболисты. Потому что мы будет затрачивать гораздо больше энергии. Испания – одна из лучших команд мира. Она очень высоко прессингует и не дает спокойно разыгрывать мяч. Думаю, тренер сборной Испании понимает, в каком состоянии находится наша команда, знает, что у нас нет 8-9 игроков основного состава", – сказал наставник украинской сборной.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины опустилась на третье место в группе 4-го дивизиона А Лиги наций после поражения Германии.