Шевченко назвал футболиста, от которого "никогда не будет отказываться сборная"

Максим Богданов Футбол 15:18, 6.06.2020 Обновлено: 15:23, 6.06.2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что форвард "Динамо" Артем Беседин является тем футболистом, который однозначно может усилить национальную команду.

Андрей Шевченко

По мнению наставника, Артема из обоймы сборной никто не вычеркивал и нужно дождаться, когда пройдет дисквалификация.

"Он должен набрать форму, тренироваться, завоевать место в составе своего клуба. От такого игрока мы никогда не будем отказываться. Если он будет в форме, у него есть все шансы", – цитирует Шевченко tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Беседин впервые прокомментировал допинговый скандал и рассказал об "очень большой трудности" в киевском клубе.

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