Шевченко назвал "большой минус" для сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетовал на большой промежуток между сборами.

Андрей Николаевич отметил, что появился шанс проверить молодых футболистов, и дать им возможность сыграть

"К сожалению, Евро перенесли, поэтому сейчас мы стартуем в Лиге наций. У нас очень сильная группа.. Большой минус в том, что мы не виделись 9 месяцев. Это большой срок", – заявил Шевченко в эфире Youtube-канала "Трындец".

Наставник поблагодарил Премьер-лигу, за составленный календарь, который позволил провести национальной команде небольшой сбор перед матчами Лиги наций.

"За этот мини-сбор я хочу поблагодарить все клубы украинской лиги, что пошли нам навстречу, в частности "Шахтер" и "Динамо", потому что большинство игроков представлены этими двумя клубами. Они пошли мне навстречу, понимая, что, когда долго не видишь команду, какой-нибудь мини-сбор надо создать", – подытожил Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченко высказался о Луческу в "Динамо". По словам Андрея Николаевича, для него важен прямой контакт с румынским специалистом.