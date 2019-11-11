Шевченко лишился двух лидеров сборной Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" Марлос и Жуниор Мораес не помогут сборной Украины в ближайших матчах с Эстонией (14 ноября) и Сербией (17 ноября).

Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ), причиной отказа тренерского штаба "желто-синих" от футболистов стали их травмы. Так Мораес получил повреждение связок голеностопа, а у Марлоса воспалились паховые связки.

Андрей Шевченко

В то же время Евгений Коноплянка, который получил травму приводящей мышцы, уже в среду возобновит работу в общей группе. Скорее всего, Евгений будет готов выйти на поле во втором матче национальной команды на сборе. Полузащитник же "Аталанты" Руслан Малиновский получил от Андрея Шевченко три выходных после рождения дочери.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко внес изменения в состав команды на ноябрьские матчи.

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