Главная Новости
11 ноября • обновлено в 23:41
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Шевченко лишился двух лидеров сборной Украины

844
Читать материал на украинском

Футболисты донецкого "Шахтера" Марлос и Жуниор Мораес не помогут сборной Украины в ближайших матчах с Эстонией (14 ноября) и Сербией (17 ноября).

Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ), причиной отказа тренерского штаба "желто-синих" от футболистов стали их травмы. Так Мораес получил повреждение связок голеностопа, а у Марлоса воспалились паховые связки.

Новости
Легендарного украинского тренера уволили после провала в отборе Евро-2020

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

В то же время Евгений Коноплянка, который получил травму приводящей мышцы, уже в среду возобновит работу в общей группе. Скорее всего, Евгений будет готов выйти на поле во втором матче национальной команды на сборе. Полузащитник же "Аталанты" Руслан Малиновский получил от Андрея Шевченко три выходных после рождения дочери.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко внес изменения в состав команды на ноябрьские матчи.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Украина - Сербия" на OBOZREVATEL.

Темы
Украина - Сербия Евро-2020
Персоны
Марлос Жуниор Мораес
Тег
Сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения