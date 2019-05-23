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Шевченко изменил состав сборной Украины

7.8тЧитать материал на украинском

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко принял решение усилить состав форвардом "Динамо" Артемом Бесединым.

Артем Беседин

Артем Беседин

ФФУ

23-летний харьковчанин призван заменить в национальной команде форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса, который получил травму. Артем прибудет в расположение сборной 1 июня.

Форвард "Динамо" сыграл лишь в двух матчах "бело-синих" после того, как восстановился после операции, сообщает пресс-служба ФФУ. Беседин провел 11 игр за сборную Украины, в которых забил 1 гол.

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Напомним, что ближайшие матчи сборной Украины в рамках отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга будут сыграны 7-го и 10 июня во Львове.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) отклонил протесты ассоциаций Португалии и Люксембурга на результаты матчей отборочного турнира Евро-2020 с Украиной из-за участия в них бразильского форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса.

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Персоны
Артем БесединАндрей Шевченко
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