Шевченко изменил состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко принял решение усилить состав форвардом "Динамо" Артемом Бесединым.

Артем Беседин ФФУ

23-летний харьковчанин призван заменить в национальной команде форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса, который получил травму. Артем прибудет в расположение сборной 1 июня.

Форвард "Динамо" сыграл лишь в двух матчах "бело-синих" после того, как восстановился после операции, сообщает пресс-служба ФФУ. Беседин провел 11 игр за сборную Украины, в которых забил 1 гол.

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Напомним, что ближайшие матчи сборной Украины в рамках отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга будут сыграны 7-го и 10 июня во Львове.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) отклонил протесты ассоциаций Португалии и Люксембурга на результаты матчей отборочного турнира Евро-2020 с Украиной из-за участия в них бразильского форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса.

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