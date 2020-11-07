Шевченко из-за коронавируса изменил состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду нападающего турецкого "Коньяспора" Артема Кравца.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подтвердила коронавирус у футболиста киевского "Динамо" Владислава Супряги.

Также тренер не сможет рассчитывать на Евгения Шахова, Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Александра Караваева и Николая Шапаренко, которые лечатся от COVID-19.

В тоже время Богдан Михайличенко, ПЦР-тест которого две недели назад был положительным, уже отбыл изоляцию, и его новый тест дал отрицательный результат. Богдан готов сыграть за свой "Андерлехт" в ближайшем туре чемпионата Бельгии (8 ноября против "Гента"), а затем прибыть в Киев на сбор.

Ранее Шевченко назвал футболистов, которые будут готовится к гостевым матчам против Польши (11 ноября), Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября).

В расширенный список, который планируется сократить ближе к началу сбора, вошли 32 игрока.

Дебютный вызов получил защитник "Шахтера" Виктор Корниенко. В ростере нет Виталия Буяльского, Владимира Шепелева, Сергея Болбата и Игоря Пластуна.