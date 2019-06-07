Шевченко исключил трех игроков из состава сборной

Главный тренер киевского сборной Украины по футболу Андрей Шевченко определился с заявкой команды на матч отбора Евро-2020 с Сербией.

Наставник "желто-синих", как и обещал, не включил в состав Андрея Ярмоленко. Кроме того, не сыграют в игре с балканцами хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко и лидер донецкого "Шахтера" Марлос.

Полная заявка сборной Украины на матч с Сербией.

вратари: Юрий Панькив, Андрей Пятов, Андрей Лунин;

Андрей Шевченко

защитники: Богдан Бутко, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Игорь Пластун, Николай Матвиенко;

полузащитники: Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Александр Караваев, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Роман Безус, Марьян Швед;

нападающие: Роман Яремчук, Артем Кравец, Артем Беседин.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок киевского "Динамо" и "Днепра", а ныне игрок испанского "Альбасете" Роман Зозуля возмутился действиями тренерского штаба сборной Украины.

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