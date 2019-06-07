ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Шевченко исключил трех игроков из состава сборной

988Читать материал на украинском

Главный тренер киевского сборной Украины по футболу Андрей Шевченко определился с заявкой команды на матч отбора Евро-2020 с Сербией.

Наставник "желто-синих", как и обещал, не включил в состав Андрея Ярмоленко. Кроме того, не сыграют в игре с балканцами хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко и лидер донецкого "Шахтера" Марлос.

Полная заявка сборной Украины на матч с Сербией.

вратари: Юрий Панькив, Андрей Пятов, Андрей Лунин;

Новости
"Может сыграть большую роль": Шевченко указал на важную деталь для сборной Украины

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

защитники: Богдан Бутко, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Игорь Пластун, Николай Матвиенко;

полузащитники: Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Александр Караваев, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Роман Безус, Марьян Швед;

нападающие: Роман Яремчук, Артем Кравец, Артем Беседин.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок киевского "Динамо" и "Днепра", а ныне игрок испанского "Альбасете" Роман Зозуля возмутился действиями тренерского штаба сборной Украины.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Персона
Андрей Шевченко
Тег
сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel