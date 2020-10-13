Шевченко – игроку сборной Украины: не надо смеяться, сынок, мне не до смеха

Михаил Морозов Футбол 16:38, 13.10.2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко серьезно пообщался с футболистами национальной команды перед матчем Лиги наций против Испании, который состоится во вторник, 13 октября.

На Instagram-странице Foothubua был опубликован момент с тренировки нашей сборной, в котором Шевченко на повышенных тонах разговаривает с Виталием Миколенко. Наставник остался недоволен тем, что футболисту вдруг стало смешно.

"Не надо смеяться. Сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно? Пожалуйста", – обратился он к защитнику.

Напомним, что последние три матча Украина проиграла с общим счетом 2:13. Наша сборная была разгромлена Испанией (0:4) и Францией (1:7), а затем минимально уступила Германии (1:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетное издание Marca оконфузилось с фамилиями футболистов нашей сборной перед матчем Лиги наций.

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