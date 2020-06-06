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6 июня • обновлено в 14:02
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Шевченко и сборная Украины помогли Киевскому военному госпиталю

1.4т
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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко посетил Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь", от имени тренерского штаба доставив медикам гуманитарную помощь.

Андрей Шевченко (в белой рубашке)

Андрей Шевченко (в белой рубашке)

Микола Васильков/tribuna.com

Шевченко передал 100 очков, 100 защитных костюмов, 500 пар перчаток, 500 масок и аппарат ИВЛ, стоимостью 680 тысяч гривен. Сообщается, что аппарат заказали 2 месяца назад, но из-за дефицита таких устройств в мире его доставили только сейчас.

"Национальная сборная на протяжении четырех лет посещает военные госпиталя, периодически мы пытаемся поддерживать наших военных, когда есть возможность. Мы это делали в Харькове, Киеве, Львове и будем продолжать. И аппарат, и костюмы – для военных", – цитирует Шевченко tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболисты "Динамо" помогли подарками раненым бойцам из зоны АТО, которые проходят реабилитацию, выздоровление после операций и курс восстановления в Киевскому военном госпитале.

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Читайте все новости по теме "Помощь раненым в АТО военным" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Помощь раненым в АТО военным
Персона
Андрей Шевченко
Место
Украина Киев
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