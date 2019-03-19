Шевченко и сборная Украины восхитили сеть поступком на "Олимпийском"

Футболисты сборной Украины вместе с главным тренером Андреем Шевченко на открытом занятии команды на "Олимпийском" в Киеве исполнили мечту Али Турганбекова из Казахстана.

12-летний мальчик родился без обеих ног, но продолжает вести активный образ жизни. Одним из желаний парня была встреча с легендой "Милана" и украинского футбола.

Андрей Николаевич вместе с Мораесом, Александром Зинченко и другими игроками "сине-желтой" команды пошли навстречу парню и провели с ним импровизированную тренировку.

Али Турганбеков и сборная Украины ФФУ

Али Турганбеков и сборная Украины ФФУ

Али Турганбеков и сборная Украины ФФУ

Али Турганбеков и сборная Украины

Али Турганбеков и сборная Украины

Али Турганбеков и сборная Украины

"Сбылась очередная мечта Али! Встреча с обладателем Золотого мяча и победителем Лиги чемпионов в составе итальянского "Милана" Андреем Шевченко. Андрей Шевченко, огромная вам благодарность за встречу за исполнение мечты. Я безумно рад и счастлив!" – написал Али в Instagram.

Пользователи в интернете восхитились таким поступком наших футболистов и их наставника.

Напомним, что 22 марта "желто-синие" стартуют в квалификации Евро-2020 выездным поединком с португальцами в Лиссабоне, а 25 марта встретятся с Люксембургом.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже назвал состав на эти игры.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!