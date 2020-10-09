Шевченко: был серьезный разговор с командой, 1:7 – это очень много

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко серьезно поговорил со своими футболистами после разгромного поражения от Франции.

Об этом он рассказал на пресс-конференции перед матчем Лиги наций с Германией. Наставник "желто-синих" отметил, что ждет от своих подопечных реакции на его слова.

"У меня был серьезный разговор с командой. Потому что те игроки, которых мы вызываем, должны нести ответственность. Я считаю, что 7:1 – это очень много. Очень. Был серьезный разговор, посмотрим, как они на это отреагируют. Сейчас мы играем с сильной командой, но то, что это будет дома – большая мотивация для нас. Мы не будем отходить о своих принципов: средних и коротких передач, выхода из обороны. У нас есть план на матч с Германией. Я сознательно иду на некоторые риски", – сказал Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно о новых случаях коронавируса в сборной Украины. COVID-19 заразились игроки "Шахтера" Николай Матвиенко и Жуниор Мораес.

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