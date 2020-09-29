Шевченко – 44: в сети вспомнили самые памятные голы легенды украинского футбола

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Андрей Шевченко

Во вторник, 29 сентября, легенде украинского футбола Андрею Шевченко исполнилось 44 года.

На YouTube-канале Top Football была опубликована подборка с самыми памятными голами нападающего в карьере, включая мячи, забитые в составе "Динамо", "Милана", "Челси" и сборной Украины.

Шевченко является пятикратным чемпионом Украины, трехкратным обладателем Кубка страны в киевском клубе. Лучшие футбольные годы Андрей провел в Италии, где дважды становился лучшим бомбардиром Серии А и Лиги чемпионов, выступая за "Милан", и поднимал над головой главный еврокубковый трофей. В 2004 году нападающий завоевал "Золотой мяч", а в 2006-м перешел в "Челси", где так и не сумел оправдать возложенные на него надежды.

Шевченко вернулся в "Милан", а затем и в "Динамо", проведя в киевском клубе последние годы карьеры. Он повесил бутсы на гвоздь летом 2012 года после домашнего чемпионата Европы в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали 50 лучших голов Лионеля Месси в честь его 33-летия.

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