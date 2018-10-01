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Шева был поражен: топ-событий украинцев в Европе

1.1тЧитать материал на украинском

Не скромничая - это было сильно! Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Руслан Малиновский, Евгений Селезнев и другие в прошедший уик-энд хором заявили о себе, отличившись в лучших матчах европейских чемпионатов. А также сделав подарок Андрею Шевченко к его дню рождения (29 сентября).

Как гол Ярмоленко превратился в ассист

Больше всего, наверное, порадовал тренера сборной Украины и болельщиков вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко. Украинец вышел в старте против "Манчестер Юнайтед" и фактически забил, победив МЮ - 2:0. Фантастический тур для "молотобойцев", которые потихоньку выбираются со дна турнирной таблицы.

Правда, в авторах голов Ярмоленко все же искать не стоит: Андрей пробивал левой ногой в дальний угол, но мяч задел соперника и срикошетил в противоположную девятку. В итоге судьи записали это как автогол, но Ярмоленко засчитали результативную передачу.

После матча даже тренер МЮ Жохе Моуриньо выдал комплимент Андрею: "Мы знали, что Ярмоленко - очень-очень левоногий игрок", - сказал португалец. Впрочем, как видим, в Англии еще недостаточно изучили все козыри Андрея, и сейчас на счету Ярмоленко уже фактически 3 гола в АПЛ (два предыдущих он забил в позапрошлом туре АПЛ "Эвертону").

Коноплянка возвращается?

Не радужные времена сейчас у немецкого "Шальке" Евгения Коноплянки. Да и сам украинец последнее время сидел на скамейке, после того, как в поединке с "Гертой" получил красную карточку.

Но сейчас в "Шальке" снова доверились Евгению, и хавбек не подвел - уверенная игра и голевой пас в его активе.

Во многом благодаря голевому пасу Коноплянки "Шальке" смог обыграть "Майнц" - 1:0, добыв первую победу в этом сезоне Бундеслиги.

Малиновский отдохнул и снова принялся за свое

Не молчал наш "бельгийский" полпред - Руслан Малиновский. Украинец на пару матчей взял паузу, а в предыдущем туре вообще сыграл только 45 минут. Но сейчас Руслан вернулся к делу и не ушел с поля без результата.

Украинец снова отлично исполнил угловой, что помогло его "Генку" разгромить "Зульте-Варегем" (4:0). Это стал уже 4-й ассист Малиновского в сезоне при 7-ми голах - пока лучшая статистика среди украинских легионеров в Европе.

Селезнев возвращается после плевка и забивает

Не позволяет списывать себя со счетов Евгений Селезнев. Даже после нескольких матчей дисквалификации за плевок в лицо соперника Селезнев по-прежнему в тонусе.

Евгений вернулся на поле в чемпионате Турции, выйдя в старте "Акхисарспора". И хотя "Акхисар" не смог победить "Аланьяспор", но Селезнев свою работу сделал - оформил гол. Это стал уже 5-й мяч украинца в этом сезоне за "Акхисар".

Таким образом, Селезнев наверняка все ближе подбирается к трансферу в другую команду - ранее нападающий уже не раз заявлял, что хотел бы оказаться в "Галатасарае".

У Зинченко появились реальные шансы на основу

Пошли на поправку дела и у Александра Зинченко в "Манчестер Сити". На прошлой неделе украинец впервые сыграл за "горожан" в Кубке Лиги (переиграли "Оксфорд Юнайтед"), а теперь Зинченко провел полный матч и в АПЛ.

Довольно важно для украинского футболиста и временное отсутствие в первой команде "Сити" Бенджамена Менди. Французский фулбек был отстранен от тренировок Хосепом Гвардиолой якобы за неподобающее отношение к тренировочному процессу. Таким образом, Зинченко хотя бы на время лишился прямого конкурента на позиции левого защитника (где украинец немало играл в прошлом сезоне), и сейчас может прямо побороться за место в "старте".

Ближайший матч "Ман Сити" проведет уже во вторник, против немецкого "Хоффенхайма" в Лиге чемпионов. В 1-м туре ЛЧ "горожане" сенсационно проиграли "Лиону", в том числе из-за ошибки еще одного конкурента Зинченко - Фабиана Делфа.

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Темы
Чемпионат Англиичемпионат БельгииЧемпионат Германиичемпионат Турции
Персоны
Андрей ЯрмоленкоРуслан МалиновскийЕвгений СелезневЕвгений КоноплянкаАлександр ЗинченкоПеп ГвардиолаЖозе Моуриньо
Объекты
ФК Манчестер ЮнайтедФК Вест ХэмФК ЭвертонФК Манчестер СитиФК Олимпик ЛионФК ХоффенхаймФК ШалькеФК Генк
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