Шева был поражен: топ-событий украинцев в Европе

Не скромничая - это было сильно! Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Руслан Малиновский, Евгений Селезнев и другие в прошедший уик-энд хором заявили о себе, отличившись в лучших матчах европейских чемпионатов. А также сделав подарок Андрею Шевченко к его дню рождения (29 сентября).

Как гол Ярмоленко превратился в ассист

Больше всего, наверное, порадовал тренера сборной Украины и болельщиков вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко. Украинец вышел в старте против "Манчестер Юнайтед" и фактически забил, победив МЮ - 2:0. Фантастический тур для "молотобойцев", которые потихоньку выбираются со дна турнирной таблицы.

Правда, в авторах голов Ярмоленко все же искать не стоит: Андрей пробивал левой ногой в дальний угол, но мяч задел соперника и срикошетил в противоположную девятку. В итоге судьи записали это как автогол, но Ярмоленко засчитали результативную передачу.

После матча даже тренер МЮ Жохе Моуриньо выдал комплимент Андрею: "Мы знали, что Ярмоленко - очень-очень левоногий игрок", - сказал португалец. Впрочем, как видим, в Англии еще недостаточно изучили все козыри Андрея, и сейчас на счету Ярмоленко уже фактически 3 гола в АПЛ (два предыдущих он забил в позапрошлом туре АПЛ "Эвертону").

Коноплянка возвращается?

Не радужные времена сейчас у немецкого "Шальке" Евгения Коноплянки. Да и сам украинец последнее время сидел на скамейке, после того, как в поединке с "Гертой" получил красную карточку.

Но сейчас в "Шальке" снова доверились Евгению, и хавбек не подвел - уверенная игра и голевой пас в его активе.

Во многом благодаря голевому пасу Коноплянки "Шальке" смог обыграть "Майнц" - 1:0, добыв первую победу в этом сезоне Бундеслиги.

Малиновский отдохнул и снова принялся за свое

Не молчал наш "бельгийский" полпред - Руслан Малиновский. Украинец на пару матчей взял паузу, а в предыдущем туре вообще сыграл только 45 минут. Но сейчас Руслан вернулся к делу и не ушел с поля без результата.

Украинец снова отлично исполнил угловой, что помогло его "Генку" разгромить "Зульте-Варегем" (4:0). Это стал уже 4-й ассист Малиновского в сезоне при 7-ми голах - пока лучшая статистика среди украинских легионеров в Европе.

Селезнев возвращается после плевка и забивает

Не позволяет списывать себя со счетов Евгений Селезнев. Даже после нескольких матчей дисквалификации за плевок в лицо соперника Селезнев по-прежнему в тонусе.

Евгений вернулся на поле в чемпионате Турции, выйдя в старте "Акхисарспора". И хотя "Акхисар" не смог победить "Аланьяспор", но Селезнев свою работу сделал - оформил гол. Это стал уже 5-й мяч украинца в этом сезоне за "Акхисар".

Таким образом, Селезнев наверняка все ближе подбирается к трансферу в другую команду - ранее нападающий уже не раз заявлял, что хотел бы оказаться в "Галатасарае".

У Зинченко появились реальные шансы на основу

Пошли на поправку дела и у Александра Зинченко в "Манчестер Сити". На прошлой неделе украинец впервые сыграл за "горожан" в Кубке Лиги (переиграли "Оксфорд Юнайтед"), а теперь Зинченко провел полный матч и в АПЛ.

Довольно важно для украинского футболиста и временное отсутствие в первой команде "Сити" Бенджамена Менди. Французский фулбек был отстранен от тренировок Хосепом Гвардиолой якобы за неподобающее отношение к тренировочному процессу. Таким образом, Зинченко хотя бы на время лишился прямого конкурента на позиции левого защитника (где украинец немало играл в прошлом сезоне), и сейчас может прямо побороться за место в "старте".

Ближайший матч "Ман Сити" проведет уже во вторник, против немецкого "Хоффенхайма" в Лиге чемпионов. В 1-м туре ЛЧ "горожане" сенсационно проиграли "Лиону", в том числе из-за ошибки еще одного конкурента Зинченко - Фабиана Делфа.