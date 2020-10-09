Шесть матчей без побед: как сборная Украины играла с Германией

Матч третьего тура Лиги наций между сборными Украины и Германии, который состоится в субботу, 10 октября, станет седьмым поединком в истории противостояний между командами.

В шести предыдущих поединках наши соотечественники не сумели добыть ни одной победы над немцами. Впервые Украина встретилась с четырехкратными чемпионами мира в отборе на ЧМ-1998. Тогда на групповом этапе наша сборная проиграла выездной матч со счетом 0:2, а домашний поединок закончился нулевой ничьей.

В следующий раз Германия противостояла украинским футболистам в стыках за право сыграть на чемпионате мира 2002 года. Домашняя для нас встреча завершилась вничью (1:1), а в гостевом матче подопечные тогда еще Валерия Лобановского уступили с разгромным счетом 1:4.

11 ноября 2011 года Германия приехала в Киев, чтобы стать первым соперником Украины на обновленном НСК "Олимпийский". Наши соотечественники выигрывали со счетом 3:1, но упустили преимущество и закончили поединок вничью (3:3).

Последняя встреча между командами состоялась на провальном для нашей сборной Евро-2016. В первом туре группового турнира Германия легко разобралась с подопечными Михаила Фоменко и победила со счетом 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры оценили шансы Украины на победу в матче третьего тура Лиги наций.