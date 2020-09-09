Шесть голов в Париже: результаты Лиги наций 8 сентября

Во вторник, 8 сентября, в Европе состоялись заключительные поединки нового сезона Лиги наций УЕФА. 18 футбольных сборных Старого света провели свои матчи 2-го тура.

Центральная встреча тура прошла в Париже, где на родном "Стад де Франс" "гаальские петухи" обыграли Хорватию (4:2). "Клетчатые" первыми повели в матче, но за несколько минут до перерыва пропустили подряд два гола. Во втором тайме Брекало сравнял счет, однако Упамекано и Гризман, не дали произойти сенсации.

Среди результатов стоит отметить результативный поединок Бельгия – Исландия (5:1), а также рекорд Европы от Криштиану Роналду.

Неожиданность дня: Англия поделила очки с Данией (0:0).

Результаты Лиги наций 8 сентября

Франция – Хорватия 4:2 (2:1, 2:1)

Голы: 0:1 – 16 Ловрен, 1:1 – 43 Гризманн, 2:1 – 45, автогол Ливакович, 2:2 – 55 Брекало, 3:2 – 65 Упамекано, 4:2 – 77, пенальти Жиру.

Франция – Льорис, Люка Эрнандес, Лангле, Упамекано, Менди, Сиссоко, Канте (Камавинга, 63), Нзонзи, Гризманн (Фекир, 78), Бен-Йеддер (Жиру, 63), Марсьяль.

Хорватия – Ливакович, Ловрен, Чалета-Цар, Мельняк, Уремович (Вида, 57), Брозович, Ковачич, Влашич, Перишич (Пашалич, 66), Крамарич, Ребич (Брекало, 46).

Предупреждения: Чалета-Цар (34), Лангле (38), Канте (59), Нзонзи (68), Ловрен (76), Брозович (76).

Швеция – Португалия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 45 Роналду, 0:2 – 72 Роналду.

Швеция – Ольсен, Хеландер, Янссон, Аугустинссон, Крафт, Свенссон, Форсберг (Сванберг, 79), Ольссон, Кулусевски (Экдаль, 90), Исак (Квайсон, 71), Берг.

Португалия – Антони Лопеш, Пепе, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Геррейру, Бруну Фернандеш, Моутинью (Рубен Невеш, 73), Бернарду Силва (Гедеш, 22), Данилу Перейра, Жоау Феликс, Роналду (Диогу Жота, 81).

Предупреждения: Свенссон (14), Геррейру (56), Жоау Феликс (86).

Удаление: Свенссон (44).

Бельгия – Исландия 5:1 (2:1, 3:0)

Голы: 0:1 – 10 Фридьонссон, 1:1 – 13 Витцель, 2:1 – 17 Батшуайи, 3:1 – 50 Мертенс, 4:1 – 69 Батшуайи, 5:1 – 79 Доку.

Бельгия – Кастельс (Миньоле, 55), Вертонген, Денайер, Менье, Алдервейрелд, Витцель, де Брюйне (Ванакен, 81), Азар (Версхарен, 65), Доку, Мертенс, Батшуайи.

Исландия – Кристинссон, Эйельфссон, Фьолусон, Херманнссон, Скуласон, Сигурдссон (Андерсон, 72), Бьярнасон, Гудмундссон, Паульссон, Фридьонссон (Бедварссон, 70), Бальдурссон (Хадльвредссон, 54).

Предупреждение: Херманнссон (12).

Грузия – Северная Македония 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 1:0 – 13, пенальти Окриашвили, 1:1 – 33 Ристовски.

Грузия – Лория, Какабадзе, Кверквелия, Хочолава, Мали (Шенгелия, 75), Окриашвили, Канкава, Давиташвили, Квеквескири (Качарава, 85), Кварацхелия, Квилитая (Чакветадзе, 62).

Северная Македония – Шишковски, Муслиу, Ристовски, Велкоски, Элмаз, Барди, Адеми (Николов, 59), Спировски, Алиоски, Пандев (Бейтулаи, 78), Трайковски (Несторовски, 59).

Предупреждения: Барди (22), Квилитая (45), Муслиу (58), Николов (65), Квеквескири (65), Мали (74).

Удаление: Муслиу (64).

Армения – Эстония 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 43 Карапетян, 2:0 – 65 Ангуло.

Армения – Юрченко, Оганесян, Ароян, Чалишир (Восканян, 46), Амбарцумян, Корян (Бичахчян, 64), Кадимян (Байрамян, 73), Ангуло, Барсегян, Карапетян, Григорян.

Эстония – Хейн, Калласте (Ярвелайд, 30), Метс, Баранов, Тунев (Аньер, 63), Антонов (Васильев, 66), Айнсалу, Синявский, Рооснупп, Саппинен, Кяйт.

Предупреждения: Ангуло (11), Амбарцумян (58), Юрченко (88).

Сан-Марино – Лихтенштейн 0:2 (0:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 3, пенальти Хаслер, 0:2 – 14 Фрик.

Сан-Марино – Бенедеттини, Грандони, Росси, Симончини, Този (Голинуччи, 46), Лунадеи (Хирш, 46), Баттистини, Голинуччи, Витайоли, Чеккароли (Томассини, 67), Берарди.

Лихтенштейн – Бюхель, Кауфманн, Малин, Геппель, Хаслер, Зеле, Саланович (Оспельт, 90), Бюхель, Фрик (Фроммельт, 77), Фрик (Вольфингер, 87), Йылдыз.

Предупреждения: Чеккароли (3), Симончини (27), Фрик (42), Голинуччи (50), Голинуччи (52), Берарди (66), Вольфингер (90), Фроммельт (90).

Люксембург – Черногория 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 90, пенальти Бечирай.

Люксембург – Морис, Янс, Карлсон, Селимович, Баррейро, Мартинс Перейра, Тилль, Синани, Родригеш, Тилль, Жерсон.

Черногория – Миятович, Вуячич, Распопович, Савич, Вукчевич, Марушич, Больевич (Янкович, 71), Косович, Хакшабанович, Исламович (Бечирай, 75), Йоветич (Бакич, 62).

Предупреждения: Мартинс Перейра (1), Тилль (23), Карлсон (36), Распопович (59), Селимович (80), Савич (87).

Удаление: Мартинс Перейра (84).

Дания – Англия 0:0 (0:0, 0:0)

Дания – Шмейхель, Васс, Йоргенсен, Кристенсен, Сков, Эриксен, Нергор (Хейбьерг, 73), Дилэйни, Брэйтуэйт (Кьер, 82), Поульсен, Дольберг (Фальк, 76).

Англия – Пикфорд, Гомес, Александер-Арнолд (Мэйтленд-Найлз, 87), Триппьер, Дайер, Санчо (Маунт, 60), Райс, Стерлинг, Филлипс (Грилиш, 76), Коуди, Кейн.

Предупреждение: Брэйтуэйт (52).

Кипр – Азербайджан 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 29 Медведев.

Кипр – Кирьякидис, Лайфис, Сьелис, Каро, Кусулос (Кирьяку, 57), Кирьяку, Питтас, Ционис, Кастанос (Шполярич, 77), Сотириу, Христофи (Лоизу, 57).

Азербайджан – Балаев, Медведев, Мустафазаде, Гусейнов, Гусейнов, Джамалов (Диниев, 60), Гараев, Садыхов (Алескеров, 76), Халилзаде (Абдуллаев, 64), Кривоцюк, Шейдаев.

Предупреждения: Гусейнов (21), Сьелис (57), Кривоцюк (76), Гусейнов (82).

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