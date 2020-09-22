Шесть голов и две победы: как "Динамо" играло с "Гентом"

В среду, 23 сентября, киевское "Динамо" сыграет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Гента". Этот поединок станет третьим в истории противостояний команд.

Две предыдущих встречи между ними закончились уверенными победами украинского клуба в третьем раунде отбора к ЛЧ 2010/11. Первая игра состоялась в конце июля 2010 года на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и закончилась разгромной победой столичной команды со счетом 3:0 благодаря голам Андрея Ярмоленко, Андрея Шевченко и Романа Зозули.

В ответном поединке, который состоялся в Бельгии, украинцы снова отличились трижды усилиями Дениса Гармаша, Артема Милевского и Олега Гусева. "Гент" сумел забить гол престижа, проиграв со счетом 1:6 по сумме двух встреч.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Гентом" и "Динамо". Кроме того, стало известно, где и когда можно будет посмотреть поединок.