"Шедевр или фейк?" Невероятный футбольный удар озадачил сеть

Английский подросток по имени Джеймс стал одним из самых обговариваемых персонажей в футбольном мире за последние сутки.

Популярнейший спортивный Instagram-канал 433 опубликовал невероятное видео, где юный футболист одним ударом перебрасывает дом и попадает мячом точно в мусорный бак.

"Реальность или фейк?" - спросили у своих подписчиков авторы канала. Менее чем за сутки ролик набрал более 2,6 млн просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее марокканский футболист "Кана" Файчаль Фажр отметился невероятным ударом в матче 34-го тура чемпионата Франции в Лиге 1 против "Дижона".

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