Шансов нет? Динамо – Брюгге: букмекеры обрушили ставки на победу хозяев

Мировые аналитики существенно снизили шансы киевского "Динамо" на выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

За путевку в следующий круг "бело-синие" сразятся с бельгийским "Брюгге". После минимального поражения на выезде подопечные Александра Хацкевича во вторник, 13 августа, примут соперника на НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Брюгге. Начало – в 20:30.

Динамо – Брюгге

Еще накануне поставить на проход украинской команды в следующий этап можно было с коэффициентом 2,47. Сейчас же котировки на итоговый успех вице-чемпионов нашей страны достигли уровня 3,38 и продолжают расти.

Напомним, в первой встрече "Динамо" проиграло "Брюгге", пропустив единственный гол с пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) закрыл сразу 22 сектора НСК "Олимпийский" на матче "Динамо" – "Брюгге".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!