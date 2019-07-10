"Шальке" выставил заоблачный ценник на Коноплянку

Немецкий футбольный клуб "Шальке" готов расстаться с одним из лидеров сборной Украины Евгением Коноплянкой не менее, чем за 10 миллионов евро.

Украинец выступает за немецкий клуб с 2016 года и несмотря на то, что не имеет стабильной игровой практики, "Шальке" отказался продавать футболиста в турецкий "Фенербахче" за 3 миллиона евро.

Евгений Коноплянка

Авторитетный портал Transfermarkt.com оценил украинского полузащитника в 6,5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Конплянка во всех турнирах сыграл за свой клуб в 21 матче, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Его контракт заканчивается летом 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка после перехода в турецкий "Фенербахче" заработает 2,7 миллиона евро в год.

По информации Sporx, именно такую зарплату, из которой уже вычтены налоги, готов платить украинскому хавбеку стамбульский клуб.

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