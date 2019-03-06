"Шальке" хочет избавиться от Коноплянки

Немецкий футбольный клуб "Шальке" планирует летом 2019 года провести серьезную чистку состава, сообщает Sport1. Среди 11 "счастливчиков" есть фамилия и украинца Евгения Коноплянки.

Руководство клуба не удовлетворено результатами команды, которая занимает 14-е место в Бундеслиге.

Кроме футболиста сборной Украины, гельзенкирхенцы хотят избавиться от Амина Харита, Салифа Сане, Омара Маскареля, Себастьяна Руди, Ральфа Фэрманна, Хамзы Мендиля, Набиля Бенталеба, Матии Настасича, Бреэля Эмболо и Марка Ута.

Евгений Коноплянка

Напомним, что первая информация о том, что "Шальке" хочет расстаться с Коноплянкой, появлялась в декабре прошло года. Однако затем Евгений провел несколько великолепных матчей.

В частности 10 февраля Коноплянка стал лучшим в составе своей команды в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу против мюнхенской "Баварии".

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