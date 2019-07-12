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"Шальке" готов продать Коноплянку: стали известны детали трансфера

1.3т Читать материал на украинском

Полузащитник сборной Украины и "Шальке" Евгений Коноплянка находится в шаге от перехода в турецкий "Фенербахче".

По информации немецкого портала SPORT1, представитель Коноплянки Фали Рамадани провел в Стамбуле встречу с президентом "Фенербахче" Али Коком. Речь шла о деталях трансфера.

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

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Ранее стало известно, что стамбульцы готовы заплатить клубу из Гельзеркирхена за переход украинца 2,5 млн евро, при этом зарплата Коноплянки в новом клубе составит 2 млн евро в год. Однако "Шальке" был не готов на такие условия и требовал гораздо больше.

Евгений начал подготовку к очередному сезону в индивидуальном порядке на базе "Шальке", ожидая перехода в новую команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Шальке" психанули из-за Коноплянки и пошли на решительный шаг.

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Тема
Трансферы
Персона
Евгений Коноплянка
Место
Турция Стамбул
Теги
ФК Шальке Фенербахче Стамбул
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