"Шальке" готов продать Коноплянку: стали известны детали трансфера

Полузащитник сборной Украины и "Шальке" Евгений Коноплянка находится в шаге от перехода в турецкий "Фенербахче".

По информации немецкого портала SPORT1, представитель Коноплянки Фали Рамадани провел в Стамбуле встречу с президентом "Фенербахче" Али Коком. Речь шла о деталях трансфера.

Евгений Коноплянка

Ранее стало известно, что стамбульцы готовы заплатить клубу из Гельзеркирхена за переход украинца 2,5 млн евро, при этом зарплата Коноплянки в новом клубе составит 2 млн евро в год. Однако "Шальке" был не готов на такие условия и требовал гораздо больше.

Евгений начал подготовку к очередному сезону в индивидуальном порядке на базе "Шальке", ожидая перехода в новую команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Шальке" психанули из-за Коноплянки и пошли на решительный шаг.

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