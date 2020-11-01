"Шахтеру" запретили проводить матчи Лиги чемпионов со зрителями

Матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и менхенгладбахской "Боруссией" пройдет в Киеве без болельщиков из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

Соответствующий подтверждающий документ от министра здравоохранения Максима Степанова опубликовал вице-президент "Шахтера" Борис Колесников на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, в Украине официально подтверждены 395 440 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7959 – обнаружены за прошедшие сутки.

Поединок "Шахтер" – "Боруссия" должен пройти 3 ноября на столичном НСК "Олимпийском". Во 2-м туре "горняки" сенсационно сыграли вничью с "Интером"