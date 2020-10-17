"Шахтер" живет в атмосфере страха, – Каштру

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру после крупной победы над "Львовом" признался, что ситуация с коронавирусом очень сильно психологически ударила по команде.

Донецкий клуб впервые настолько серьезно столкнулся с COVID-19 и ушел на самоизоляцию.

"Сейчас мы живем в атмосфере страха. Несмотря на то что принимаются все меры предосторожности, это есть и у нас, и во всем мире. Для футбольной команды внезапно остаться без десятка игроков – ночной кошмар. Слава Богу, у нас достаточно больших профессионалов, которые полностью отдаются ежедневной работе. Это позволило нам играть, – не скажу, что полностью спокойно, но с уверенностью. Мы правильно подошли к матчу и смогли показать достойную игру. Но из-за отсутствия многих футболистов сейчас переживаем не хороший момент, а ночной кошмар", – цитирует Каштру пресс-служба "горняков".

Каштру отказался рассматривать матч против "Львова", как репетицию перед встречей Лиги чемпионов с "Реалом".

"Репетиция? Когда у тебя есть 13 игроков, ты далеко не уйдешь от стартового состава и на следующий поединок. К счастью, я очень доверяю своим футболистам, очень ценю их за то, как они работают, как отдаются тренировкам. Это позволяет мне спать спокойно. Я в них верю, хоть их и не так много. Мы поедем в Мадрид с уверенностью в том, что постараемся отдать свое наилучшее. Постараемся добиться хорошего результата в старте ЛЧ", – подытожил Каштру.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 6-го тура УПЛ "Шахтер" - "Львов" завершилась со счетом 5:1. Дубль сделал Виктор Коваленко.