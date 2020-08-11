"Шахтер" заявил НСК "Олимпийский" как свой домашний стадион – СМИ

Донецкий "Шахтер" будет играть домашние матчи украинской Премьер-лиги 2020/21 в Киеве на НСК "Олимпийский".

Как сообщает издание Динамо Киев от Шурика, "горняки" уже заявили стадион как свой домашний в УПЛ 2020/21. Ожидается, что в ближайшие дни руководство "Олимпийского" подпишет с "Шахтером" соответствующее соглашение.

Напомним, что после возобновления сезона 2019/20 донецкий клуб делил стадион с киевским "Динамо" и принимал своих соперников на столичной арене. До этого "горняки" на протяжении нескольких лет играли в Харькове на ОСК "Металлист".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что офисные работники "Шахтера" переезжают из Харькова в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, "горняки" разорвали контракт с бразильским легионером Веллингтоном Немом.