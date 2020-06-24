"Шахтер" – "Заря": благодаря Parimatch фаны смогут посмотреть матч на стадионе и поздравить "горняков" с чемпионством
"Шахтер" сыграет с "Зарей" на НСК "Олимпийский" (фото – shakhtar.com)
К матчу "Шахтер" - "Заря", который пройдет в Киеве 27-го июня на НСК "Олимпийском", донецкий клуб совместно с Parimatch приготовили уникальную акцию для болельщиков.
Болельщики "Шахтера" смогут посетить игру виртуально – через трансляцию в Zoom на огромных экранах, установленных в чаше стадиона. Также болельщики примут участие в церемонии награждения команды золотыми медалями.
Чтобы войти в историю, необходимо зарегистрироваться в специальном чате и получить ссылку на Zoom-трансляцию матча "Шахтер" - "Заря" от Parimatch.
Напомним, "Шахтер" стал чемпионом Украины в 13-й раз в истории после победы над "Колосом" в предыдущем туре.
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