"Шахтер" – "Заря": благодаря Parimatch фаны смогут посмотреть матч на стадионе и поздравить "горняков" с чемпионством

"Шахтер" сыграет с "Зарей" на НСК "Олимпийский" (фото – shakhtar.com)

К матчу "Шахтер" - "Заря", который пройдет в Киеве 27-го июня на НСК "Олимпийском", донецкий клуб совместно с Parimatch приготовили уникальную акцию для болельщиков.

Болельщики "Шахтера" смогут посетить игру виртуально – через трансляцию в Zoom на огромных экранах, установленных в чаше стадиона. Также болельщики примут участие в церемонии награждения команды золотыми медалями.

Чтобы войти в историю, необходимо зарегистрироваться в специальном чате и получить ссылку на Zoom-трансляцию матча "Шахтер" - "Заря" от Parimatch.

Напомним, "Шахтер" стал чемпионом Украины в 13-й раз в истории после победы над "Колосом" в предыдущем туре.