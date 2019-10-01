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3 октября • обновлено в 16:26
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"Шахтер" забил уникальный гол в Юношеской лиге УЕФА: видео шедевра

15.1т Читать материал на украинском

За несколько часов до матча "Аталанта" - "Шахтер" в рамках группового этапа Лиги чемпионов состоялся поединок юношеских команд этих клубов, которые соревнуются в Юношеской лиге УЕФА.

Михаил Мудрик ("Шахтер")

Михаил Мудрик ("Шахтер")

ФК "Шахтер"

"Шахтер" сыграл вничью - 2:2. Причем первый мяч в поединке, забитый украинской командой, оказался невероятно эпичным.

В середине первого тайма "оранжево-черные" заработали пенальти в ворота хозяев. 11-метровый взялся исполнять Михаил Мудрик, однако вместо прямого удара по воротам катнул мяч на своего партнера Георгия Судакова. Тому оставалось попасть в свободный угол.

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Удержать преимущество "Шахтеру" не удалось. Перед уходом на перерыв донетчане пропустили гол от Пикколи, а на 71-й минуте Пикколи сделал дубль.

И все-таки уже в дополнительное время, на 90+4-й минуте украинская команда забила спасительный гол - Абдулла Абдуллаев принес ничью невероятным дальним ударом. Итог - 2:2.

Это первое набранное очко юношей "горняков" в турнире. В первом туре они уступили на своем поле сверстникам "Манчестер Сити" (1:3).

Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Италии футболист забил уникальный гол пяткой.

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Тема
Шахтер - Аталанта
Место
Италия
Теги
ФК Шахтер ФК Аталанта
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