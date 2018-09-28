"Шахтер" забил "Карпатам" шесть голов в 10-м туре УПЛ

Лидер турнирной таблицы украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" разгромил "Карпаты" на выезде. Горняки забили шесть мячей в ворота львовской команды, которая смогла ответить лишь голом престижа от Шведа в дополнительное время.

Подопечные Паоло Фонсеки обеспечили себе победу еще в первом тайме. На перерыв "Карпаты" ушли с пятью пропущенными мячами. В разгроме хозяев поучаствовали Ярослав Ракицкий, Фернандо, Жуниор Мораес, а бразильский полузащитник сборной Украины Марлос оформил дубль. Гол защитника "Шахтера" и национальной команды Ракицкого со штрафного стал украшением этого поединка.

Финальную голевую точку "горняков" поставил Матвиенко.

Карпаты – Шахтер 1:6 (0:5, 1:1)

Голы: 0:1 – 13 Ракицкий, 0:2 – 26 Фернандо Педро, 0:3 – 29 Мораес, 0:4 – 35 Марлос, 0:5 – 45, автогол Бородай, 0:6 – 79 Матвиенко, 1:6 – 90 Швед.

Карпаты – Кучинский, Ковтун, Мехремич, Федецкий, Бородай, Мякушко (Мендес, 76), Эрбес (Голодюк, 82), Швед, Карраскаль (Клец, 72), Гуцуляк, Ди Франко.

Шахтер – Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Майкон, Степаненко (Алан Патрик, 46), Тайсон, Марлос (Сиприано, 66), Фернандо Педро, Мораес (Кайоде, 72).

Предупреждения: Майкон (31), Ковтун (32), Мехремич (60), Бородай (63), Ракицкий (65), Эрбес (67).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала Кубка Украины.