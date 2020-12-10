'Шахтер' вышел в ЛЕ, известны все участники плей-офф ЛЧ: спортивные итоги 9 декабря

Донецкий "Шахтер" сенсационно сыграл вничью с "Интером" и вышел в 1/16 финала Лиги Европы, а СМИ узнали подробности скандала матча Лиги чемпионов между ПСЖ и "Башакшехиром".

Кроме того, стало известно, что тренер "Динамо" Мирча Луческу сказал своим футболистам в перерыве матча с "Ференцварошем".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 9 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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