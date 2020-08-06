'Шахтер' вышел в четвертьфинал Лиги Европы: спортивные итоги 5 августа

Донецкий "Шахтер", за четыре минуты оформив разгром "Вольфсбурга", вышел в четвертьфинал Лиги Европы, а "Динамо" установило цену на Владислава Супрягу.

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