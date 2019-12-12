"Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов: спортивные итоги 11 декабря

Донецкий "Шахтер" разгромно проиграл "Аталанте" и вылетел из Лиги чемпионов, а в России заявили о наличии в стране государственной системы допинга.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 11 декабря.
Кроме того, определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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