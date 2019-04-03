"Шахтер" выиграл один из своих худших матчей в сезоне в УПЛ

Донецкий "Шахтер" добыл минимальную победу над "Александрией" в 23-м туре чемпионата Украины по футболу. Встреча на СК "Ника" на старте второго этапа Премьер-лиги завершилась со счетом 1:0.

Судьбу встречи решил пенальти на 12-й минуте. Цуриков завалил Нема в свой штрафной, получил желтую карточку, а Мораес легко переиграл голкипера с одиннадцатиметровой точки.

"Шахтер" выглядел очень невнятно и эта гостевая встреча стала одной из худших в этом сезоне по содержанию игры. "Александрия" была очень хорошо готова и заряжена, но заслуженный гол забить так и не смогла.

"Александрия" – "Шахтер" 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 12, пенальти Мораес.

Александрия – Панькив, Цуриков, Шендрик, Бабогло, Запорожан (Банада, 85), Ковалец, Гречишкин, Полярус (Пономарь, 78), Задерака (Шастал, 71), Лучкевич, Ситало.

Шахтер – Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат, Тайсон, Степаненко, Веллингтон Нем (Дентиньо, 80), Алан Патрик (Майкон, 90), Коваленко (Малышев, 86), Мораес.

Предупреждения: Цуриков (11), Алан Патрик (30), Коваленко (35), Гречишкин (37), Мораес (37), Степаненко (60), Шендрик (81), Тайсон (90), Ситало (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" пострадали из-за проведения выборов президента Украины.

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