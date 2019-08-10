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"Шахтер" выгоняет из команды футболиста сборной Украины

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Донецкий "Шахтер" предложил украинскому полузащитнику Максиму Малышеву прекратить сотрудничество.

Как сообщили в эфире шоу "Футбольный формат" на телеканале Еспресо, "горняки" хотят досрочно расторгнуть контракт с футболистом сборной Украины, а взамен выплатить ему всю сумму, предусмотренную договором.

В тоже время отмечается, что сам 26-летний игрок не собирается покидать клуб и хочет бороться за место в стартовом составе чемпионов Украины.

Напомним, что Малышев выступает за "Шахтер" с 2009 года. В сезоне 2015/2016 дебютировал за основную команду. 8 мая 2016 впервые вывел донецкую команду с капитанской повязкой.

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Осенью 2017-го Малышев надолго остался вне футбола, вылетев из-за травмы на полгода. Хавбеку "горняков" пришлось перенести операцию на колене.

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Персона
Максим Малышев
Тег
ФК Шахтер
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