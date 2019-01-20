"Шахтер" изменил требования к "Зениту" по Ракицкому

Донецкий "Шахтер" потребовал у питерского "Зенита" 12 млн евро за трансфер защитника Ярослава Ракицкого, а также 3 млн евро в виде легко достижимых бонусов.

Ярослав Ракицкий ФК Шахтер

Как сообщает "Динамомания", со ссылкой на свои источники "горняки" надеются, что хорошие отношения Шандора Варги, агента, занимающегося этой сделкой, с тренером и руководством "Зенита" позволят убедить россиян выплатить запрашиваемую сумму.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Зенит" изначально предложил за футболиста "Шахтера" Ярослава Ракицкого 10 млн евро. В случае успешного завершения сделки защитник сборной Украины перейдет в питерский клуб на 2,5 года. В сети разгорелись жаркие споры по поводу перехода Ракицкого в российскую команду.

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