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"Шахтер" изменил требования к "Зениту" по Ракицкому

2.5тЧитать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" потребовал у питерского "Зенита" 12 млн евро за трансфер защитника Ярослава Ракицкого, а также 3 млн евро в виде легко достижимых бонусов.

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

ФК Шахтер

Как сообщает "Динамомания", со ссылкой на свои источники "горняки" надеются, что хорошие отношения Шандора Варги, агента, занимающегося этой сделкой, с тренером и руководством "Зенита" позволят убедить россиян выплатить запрашиваемую сумму.

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Как сообщал OBOZREVATEL, "Зенит" изначально предложил за футболиста "Шахтера" Ярослава Ракицкого 10 млн евро. В случае успешного завершения сделки защитник сборной Украины перейдет в питерский клуб на 2,5 года. В сети разгорелись жаркие споры по поводу перехода Ракицкого в российскую команду.

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Тема
Трансферы
Персоны
Ярослав РакицкийШандор Варга
Теги
ФК Зенитшахтеры
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну и соснёте хуйца православного ))))))))
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