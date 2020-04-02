"Шахтер" вспомнил, как в три касания разорвал "Челси" в Лиге чемпионов

Youtube-канал донецкого клуб "Шахтера" в то время, как весь мир находится на карантине, порадовал своих поклонников архивным видео с матча против "Челси".

" Продолжаем показывать эффектные мячи "Шахтера" в рубрике #GoalOfTheDay! Вспоминаем гол Виллиана в матче "Шахтера" с лондонским "Челси" в Лиге чемпионов в 2012 году", - говорится в описании к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко рассказал, как обматерил своего бывшего партнера по команде Жуниора Мораеса.

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