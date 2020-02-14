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14 февраля • обновлено в 15:12
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"Шахтер" вошел в топ-30 самых стабильных клубов мира

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Донецкий "Шахтер" занял 30-е место в списке самых финансово стабильных команд мира, сумев опередить многие именитые клубы.

Как сообщает информагентство Soccerex, "горняки" набрали 1,048 балла, что позволило им занять 30-ю позицию и оставить позади "Аякс" (31), "Милан" (34), "Вест Хэм" (44), "Бенфику" (64), "Аталанту" (75). Показатель финансовой стабильности рассчитывался на основе пяти критериев: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства в банке, потенциальные вложения инвестора и чистый долг.

Донецкий "Шахтер"

Донецкий "Шахтер"

За первое место развернулась серьезная борьба между двумя командами, которыми владеют арабские шейхи – "ПСЖ" с 5,318 баллами и "Манчестер Сити" с 5,197. На третьей позиции оказалась мюнхенская "Бавария" – 3,888. Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. "ПСЖ" – 5.318

2. "Манчестер Сити" – 5.197

3. "Бавария" – 3.888

4. "Тоттенхэм" – 3.441

5. "Реал Мадрид" – 3.336

6. "Арсенал" – 3.150

7. "Челси" – 2.893

8. "Ливерпуль" – 2.616

9. "Ювентус" – 2.195

10. "Боруссия" Дортмунд – 2.154

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Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" занял шестое место среди европейских клубов по чистой прибыли в 2018 году.

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ФК Челси ФК Бенфика ФК Ювентус Боруссия Дортмунд ФК Арсенал Лондон ФК Манчестер Сити ПСЖ ФК Бавария ФК Милан ФК Аякс ФК Шахтер
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