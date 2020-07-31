"Шахтер" вошел в топ-20 клубов Европы
"Шахтер" вошел в топ-20 клубов Европы.
Донецкий "Шахтер" занял 18-е место с 3245 баллами в списке лучших клубов Европы по версии сайта EuroClubIndex, который оценивает силу команд из высших дивизионов.
По информации портала, "Бавария" лидирует в этом рейтинге, набрав 4233 очка. На втором и третьем местах находятся "Ливерпуль" (4145) и "Барселона" (4119), соответственно. Отметим, что киевское "Динамо" расположилось на 67-й строчке.
Первая десятка списка лучших команд Европы выглядит следующим образом:
1. "Бавария" – 4233;
2. "Ливерпуль" – 4145;
3. "Барселона" – 4119;
4. "Манчестер Сити" – 4078;
5. "Реал" – 3895;
6. ПСЖ – 3880;
7. "Атлетико" – 3752;
8. "Ювентус" – 3672;
9. "Челси" – 3538;
10. "Манчестер Юнайтед" – 3536.
Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер "горняков" Андрей Пятов вошел в десятку голкиперов с наибольшим количеством "сухих" матчей в 21-м веке.