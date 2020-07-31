"Шахтер" вошел в топ-20 клубов Европы.

Донецкий "Шахтер" занял 18-е место с 3245 баллами в списке лучших клубов Европы по версии сайта EuroClubIndex, который оценивает силу команд из высших дивизионов.

По информации портала, "Бавария" лидирует в этом рейтинге, набрав 4233 очка. На втором и третьем местах находятся "Ливерпуль" (4145) и "Барселона" (4119), соответственно. Отметим, что киевское "Динамо" расположилось на 67-й строчке.

Первая десятка списка лучших команд Европы выглядит следующим образом:

1. "Бавария" – 4233;

2. "Ливерпуль" – 4145;

3. "Барселона" – 4119;

4. "Манчестер Сити" – 4078;

5. "Реал" – 3895;

6. ПСЖ – 3880;

7. "Атлетико" – 3752;

8. "Ювентус" – 3672;

9. "Челси" – 3538;

10. "Манчестер Юнайтед" – 3536.

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