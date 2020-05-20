Главная Новости
20 мая • обновлено в 16:39
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Шахтер" вошел в топ-10 самых доминирующих команд Европы

1.2т
Читать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" занял девятое место в рейтинге команд, которые добыли наибольшее количество разгромных побед с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года.

Как сообщает официальный сайт Международного центра спортивных исследований (CIES), за анализируемый период "горняки" выиграли 32,9% матчей в украинской Премьер-лиге с разницей в три или более мячей. Лидером рейтинга стала команда "Линкольн Ред Импс" из Гибралтара (49,6%), а на втором и третьем месте оказались "Нью-Сейнтс" (Уэльс, 38,3%) и "Аякс" (Нидерланды, 37,4%), соответственно.

Донецкий "Шахтер" празднует гол в ворота "Бенфики"

Донецкий "Шахтер" празднует гол в ворота "Бенфики"

Топ-10 самых доминирующих команд Европы выглядит следующим образом:

1. "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – 49,6%;

2. "Нью-Сейнтс" (Уэльс) – 38,3%;

3. "Аякс" (Нидерланды) – 37,4%;

4. "Флора" (Эстония) – 35,6%;

5. ПСЖ (Франция) – 35,4%;

6. "Барселона" (Испания) – 35,4%;

7. "Левадия" (Эстония) – 34,4%;

8. "Бенфика" (Португалия) – 33,5%;

9. "Шахтер" (Украина) – 32,9%;

10. "Шериф" (Молдова) – 32,9%.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская "Донбасс Арена", которая находится в оккупированном Россией Донецке, вошла в список двадцати лучших стадионов мира.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Теги
ФК Барселона ПСЖ ФК Бенфика ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 230.

    Вылечились: 5955. Умерли: 564.

  • В мире заболели более 4,9 млн человек, погибли – 323 тысячи.

  • Врачи заявили о новом опасном осложнении при COVID-19.

  • В течение недели Швеция, которая не вводила карантин, стала лидером в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения.

  • В Нидерландах работник меховой фермы, где разводят норок, заразился коронавирусом от животного.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Боруссия М
VS
Байер
Тотал больше 3
1.80 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Боруссия Д
Обе забьют
1.60 Сделать ставку
Фрайбург
VS
Вердер
Победа Фрайбурга с форой (0)
1.72 Сделать ставку
Tricked
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion с форой в -1,5 карты
1.70 Сделать ставку
G2
VS
Heroic
Победа Heroic с форой в +1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Team Spirit
VS
AVEZ
Победа Team Spirit с форой в -3,5 раунда
1.75 Сделать ставку
Team Secret
VS
Apeks
Победа Team Secret
1.70 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Chaos
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
1.60 Сделать ставку
G2
VS
North
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Хайденхайм
VS
Вехен
Обе забьют
1.72 Сделать ставку