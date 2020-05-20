"Шахтер" вошел в топ-10 самых доминирующих команд Европы

Донецкий "Шахтер" занял девятое место в рейтинге команд, которые добыли наибольшее количество разгромных побед с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года.

Как сообщает официальный сайт Международного центра спортивных исследований (CIES), за анализируемый период "горняки" выиграли 32,9% матчей в украинской Премьер-лиге с разницей в три или более мячей. Лидером рейтинга стала команда "Линкольн Ред Импс" из Гибралтара (49,6%), а на втором и третьем месте оказались "Нью-Сейнтс" (Уэльс, 38,3%) и "Аякс" (Нидерланды, 37,4%), соответственно.

Донецкий "Шахтер" празднует гол в ворота "Бенфики"

Топ-10 самых доминирующих команд Европы выглядит следующим образом:

1. "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – 49,6%;

2. "Нью-Сейнтс" (Уэльс) – 38,3%;

3. "Аякс" (Нидерланды) – 37,4%;

4. "Флора" (Эстония) – 35,6%;

5. ПСЖ (Франция) – 35,4%;

6. "Барселона" (Испания) – 35,4%;

7. "Левадия" (Эстония) – 34,4%;

8. "Бенфика" (Португалия) – 33,5%;

9. "Шахтер" (Украина) – 32,9%;

10. "Шериф" (Молдова) – 32,9%.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская "Донбасс Арена", которая находится в оккупированном Россией Донецке, вошла в список двадцати лучших стадионов мира.

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