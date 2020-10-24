"Шахтер" сенсационно потерял очки в УПЛ

Донецкий "Шахтер" в матче 7-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сенсационно сыграл вничью с полтавской "Ворсклой".

Встреча в Киеве на стадионе им. Банникова завершилась со счетом 1:1.

До игры букмекеры называли дончан абсолютными фаворитами. На победу "Шахтера" коэффициент был 1,3, в то время как на ничью 5,5, а на победу полтавчан 10,0.

Поединок начался шокирующе для номинальных хозяев поля. Уже на 7-й минуте Бондарь неубедительно сыграл в защите, Кулач первым добежал до мяча и со средней дистанции спокойно переиграл Трубина.

В последующие 10 минут "Ворскла" имела два 100% момента, но не смогли реализовать свои выходы один на один с голкипером. Вместо этого "Шахтер" на 33-й минуте сравнял счет.

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Тете выкатил мяч на линию штрафной, Соломон принял и пробил в угол ворот – 1:1.

Большую половину второго тайма "Шахтер" играл в большинстве, после того, как на 53-й минуте Алиун получил вторую желтую карточку, сфолив на Тете.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий свой поединок подопечные Луиша Каштру провели в Лиге чемпионов. В Испании чемпионы Украины сенсационно обыграли мадридский "Реал".