Коноплянка забил первый гол за "Шахтер" - опубликовано видео

Донецкий "Шахтер" в стартовом матче 9-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграл полтавскую "Ворсклу". Встреча в Харькове на ОСК "Металлист" завершилась со счетом 4:0.

Поединок прошел без намека на интригу. Уже с первых секунд донецкие футболисты имели огромное преимущество в контроле мячом, но лишь раз обострили ситуацию, где Дентиньо мог открывать счет из убийственной позиции.

"Ворскла" полностью забыла про атаки, до 32-й минуты удачно справляясь с нападением хозяев. После того, как чемпион мира U-20 Валерий Бондарь забил свой первый гол за основную команду "Шахтера", полтавчане посыпались.

Второй тайм начался с голевого дебюта Евгения Коноплянки. Кане сыграл в ногу Додо и Евгений, исполняя наказание, четко развел мяч и вратаря по разным углам.

После этого "Шахтер" забил еще два гола, оформив разгромную победу.

"Шахтер" – "Ворскла" 4:0 (1:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 32 Бондарь, 2:0 – 50, пенальти Коноплянка, 3:0 – 72 Алан Патрик, 4:0 – 77 Мораес.

Шахтер – Пятов, Исмаили, Додо, Матвиенко, Бондарь, Дентиньо (Мораес, 71), Степаненко (Коваленко, 67), Коноплянка, Соломон (Марлос, 62), Тайсон, Алан Патрик.

Ворскла – Ткаченко, Сапай, Чеснаков, Баенко, Артур (Якубу, 60), Петрович (Челядин, 81), Сакив, Ндиайе, Габелок, Кане, Хебай (Васин, 64).

Предупреждения: Артур (5), Баенко (55).

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября "горняки" добыли выездную победу над "Десной" в 8-м туре УПЛ. Поединок в Чернигове завершился со счетом 0:1.

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