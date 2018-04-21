"Шахтер" и "Ворскла" забили шесть мячей на двоих в игре тура в УПЛ

Донецкий "Шахтер" добыл тяжелую победу над полтавской "Ворсклой" в центральном матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Поединок в Харькове на стадионе "Металлист" завершился со счетом 4:2.

Первый тайм прошел полностью под диктовку хозяев. "Ворскла" в полном составе отошла в оборону, рассчитывая на контратаки, но мощный прессинг "горняков" не позволял полтавчанам создавать даже какую-то иллюзию атаки.

"Шахтер" имел возможность забить куда больше, чем один мяч, но только удар Марлоса достиг цели.

Второй тайм начался феерично. Подопечные Паулу Фонсеки воспользовавшись провалом в обороне с интервалом в три минуты закатили два мяча и на 50-й минуте при счете 3:0 успокоились.

"Ворскла" неожиданно перехватила инициативу и сперва воспользовалась нелепой ошибкой Пятова, а затем и сама организовала достойную атаку.

После такого донецкие футболисты "проснулись" и лишь самоотверженная игра Ткаченко, совершившего несколько фантастических сейвов не позволила "Шахтеру" увеличить счет.

"Оранжево-черные" продолжали давить и на последних минутах Алан Патрик смог пробить неуступчивого голкипера "Ворсклы".

"Шахтер" – "Ворскла" - 4:2

Голы: 1:0 – 23 Марлос, 2:0 – 47 Марлос, 3:0 – 50 Коваленко, 3:1 – 53 Коломоец, 3:2 – 62 Сергийчук, 4:2 – 88 Алан Патрик.

Шахтер – Пятов, Ракицкий, Кривцов (Ордец, 46), Бутко, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Коваленко (Алан Патрик, 66), Кайоде, Зубков (Дентиньо, 85).

Ворскла – Ткаченко, Даллку, Пердута, Гиоргадзе, Чеснаков, Кобахидзе, Скляр (Кравченко, 57), Ребенок, Коломоец, Сергийчук (Сапай, 80), Одарюк (Кадимян, 58).

Предупреждения: Гиоргадзе (7), Степаненко (27), Ракицкий (37), Алан Патрик (83), Марлос (83), Пятов (87).

Ранее "Обозреватель" сообщал, что "Динамо" и "Шахтер" вышли в финал Кубка Украины по футболу.