"Шахтер" – "Вольфсбург": видеообзор матча Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл немецкий "Вольфсбург" . Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 3:0.

"Шахтер" владел территориальным преимуществом большую часть игрового времени, но воплотить ее в голы смог лишь на последних секундах. С интервалом в несколько десятков секунд "горняки" вкатили три безответных мяча.

Отметились Жуниор Мораес и Соломон. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видеообзор этой битвы.

"Шахтер" Украина – "Вольфсбург" Германия 3:0 (0:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 89 Мораес, 2:0 – 90 Соломон, 3:0 – 90 Мораес.

Шахтер – Пятов, Хочолава, Матвиенко, Додо, Кривцов, Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио (Коваленко, 74), Марлос (Соломон, 77), Тайсон (Коноплянка, 86), Мораес.

Вольфсбург – Кастельс, Понграчич, Брукс, Тиссеран, Руссийон (Клаус, 83), Шлагер, Арнольд, Брекало (Гилавоги, 75), Жоао Виктор, Вегорст, Гинчек (Мармуш, 62).

Предупреждения: Брукс (57), Кривцов (60), Шлагер (71), Арнольд (87).

Удаления: Хочолава (67), Брукс (70).

Как сообщал OBOZREVATEL, первая встреча между этими командами в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" 12 марта завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев.