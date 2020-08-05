"Шахтер" – "Вольфсбург": видеообзор матча Лиги Европы
Шахтер - Вольфсбург. ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл немецкий "Вольфсбург" . Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 3:0.
"Шахтер" владел территориальным преимуществом большую часть игрового времени, но воплотить ее в голы смог лишь на последних секундах. С интервалом в несколько десятков секунд "горняки" вкатили три безответных мяча.
Отметились Жуниор Мораес и Соломон. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видеообзор этой битвы.
"Шахтер" Украина – "Вольфсбург" Германия 3:0 (0:0, 3:0)
Голы: 1:0 – 89 Мораес, 2:0 – 90 Соломон, 3:0 – 90 Мораес.
Шахтер – Пятов, Хочолава, Матвиенко, Додо, Кривцов, Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио (Коваленко, 74), Марлос (Соломон, 77), Тайсон (Коноплянка, 86), Мораес.
Вольфсбург – Кастельс, Понграчич, Брукс, Тиссеран, Руссийон (Клаус, 83), Шлагер, Арнольд, Брекало (Гилавоги, 75), Жоао Виктор, Вегорст, Гинчек (Мармуш, 62).
Предупреждения: Брукс (57), Кривцов (60), Шлагер (71), Арнольд (87).
Удаления: Хочолава (67), Брукс (70).
Как сообщал OBOZREVATEL, первая встреча между этими командами в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" 12 марта завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев.