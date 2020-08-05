"Шахтер" – "Вольфсбург": смотреть онлайн матча 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в среду, 5 августа, сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом".

После победы на поле соперника 1:2 "горняки" примут "волков" на поле столичного НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Вольфсбург. Время начала – в 19:55.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – ВОЛЬФСБУРГ

Увидеть возобновление турнира после карантина можно будет в эфире телеканала "Футбол", где показ встречи будет сопровождать аналитическая студия с участием экспертов.

"Шахтер" забил дважды в Германии

Кроме того, трансляцию из Киева запланировали российские "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА ШАХТЕР – ВОЛЬФСБУРГ

Фаворитом игры на "Олимпийском" считаются хозяева поля, ставки на победу которых принимаются с коэффициентом 2,30.

Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех немецкой команды достигают уровня 2,87.

При этом на выход "Шахтера" в четвертьфинал предлагается коэффициент 1,25. А на итоговую победу "Вольфсбурга" можно поставить с котировкой 3,75.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверили словацкой бригаде арбитров во главе с Иваном Кружляком.

Помогать ему будут лайнсмены Бранислав Ханцко и Петер Беднар. Роль четвертого рефери исполнит хорват Иван Бебек. А за системой видеопомощи арбитрам будет следить латвиец Андрис Трейманис.

В первой игре "Шахтеру" принесли победу Мораес и Маркос Антонио

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луиш Каштру, гланвый тренер "Шахтера":

– Уверен, в матче с "Вольфсбургом" мы будем в своей наилучшей форме. В то же время постоянная работа заставляет нас быть очень внимательными и осторожными в ежедневном тренировочном процессе. Мы ни в коем случае не можем совершать ошибок, потому что наш путь не заканчивается на Лиге Европы. Есть Лига Европы, затем сразу же Суперкубок и старт нового сезона чемпионата. Одно дело – готовить команду только к Лиге Европы, другое – еще и к тому, что будет и дальше.

Оливер Гласнер, главный тренер "Вольфсбурга:

– В первую очередь – анализировали матч в Германии. Мы не только наблюдали, но и сами играли. Мы находимся в отличной форме, мы готовы играть. Признаю, положение "Шахтера" более удачное, чем у нас. Они победили в первом матче, а это значит, что клуб ничего существенно не будет менять в своей игре. У "Шахтера" отличный подбор игроков. Мы уважаем нашего соперника. Тем не менее, у нас цель – победить и выйти в следующий раунд, который пройдет в Германии.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Антонио, Степаненко, Марлос, Патрик, Тайсон, Мораес

"Вольфсбург": Кастельс – Руссийон, Брукс, Понграчич, Тиссеран, Брекало, Арнольд, Шлагер, Виктор, Гинчек, Вегхорст

ПЕРВЫЙ МАТЧ

В первой встречи в Германии команды обменялись незабитыми пенальти, а украинцы добыли победу благодаря голам Жуниора Мораеса и Маркоса Антонио.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер донецкого "Шахтера" Тайсон может стать партнером украинца Руслана Малиновского в итальянской "Аталанте".