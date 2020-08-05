"Шахтер" с разгромной победой вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл немецкий "Вольфсбург" (3:0) и вышел в четвертьфинал турнира.

Первый поединок между этими командами в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" 12 марта завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Шахтер – Вольфсбург.

В стартовые минуты "Шахтер" выбрал ожидательную тактику, предлагая немцам раскрываться.

Ближе к половине тайма подопечные Каштру начали перехватывать инициативу, все больше поддавливая соперника, а дальний удар Алана Патрика заставил серьезно поработать голкипера "Вольфсбурга".

Шахтер - Вольфсбург: Жуниор Мораес в подкате ФК Шахтер

Мяч практически не держался в центре поля. Обе команды пытались длинными передачами быстро перейти из обороны в нападение. Но особой остроты не было у ворот ни одной из команд.

Первый опасный момент возник на 19-й минуте, когда Мораес после проникающего паса во вратарскую площадку смог протолкнуть мяч мимо голкипера. Защитники подстраховали Кастельса.

Достойный ответ "Вольфсбург" выдал на 23-й минуте. Матвиенко упустил своего игрока, и прострельную передачу вдоль ворот Пятова только чудом не замкнул ни один из немецких футболистов.

Шахтер - Вольфсбург: Маркос Антонио с мячом ФК Шахтер

Концовка тайма прошла в спокойном темпе. "Шахтер" выдавливал гостей на их территорию, в нападении менял фланги с одного на другой, что легко разрушало оборону противника. Несмотря на опасные атаки, "горнякам" очень не хватало завершающего точного удара.

Во втором тайме ситуация не поменялась. Донецкие футболисты благодаря разрезающим пасам выходили на ворота, но безрезультатно.

Ситуация обострилась на 67-й минуте, когда Хочолава получил красную карточку за фол последней надежды. Арбитр Иван Кружльяк сперва поставил пенальти, но после просмотра VAR поменял свое решение на штрафной удар.

Шахтер - Вольфсбург: Жуниор Мораес в атаке ФК Шахтер

В большинстве гости пробыли несколько минут, когда вторую желтую получил Брукс за выставленную ногу в борьбе против Мораеса.

Концовка матча прошла в атаках "Вольфсбурга". Украинцы часто не успевали за оппонентами, нарушая правила вблизи своих ворот.

Несмотря на это, гол 89-й минуте забил именно "Шахтер". Додо поддержал Соломон, придержал мяч, вернул Додо, тот прострелил в штрафную, а Мораес отправил круглого в сетку - 1:0.

Спустя 60 секунд счет стал 2:0. Соломон выскочил из положения вне игры, дождался передачи, и точным "выстрелом" в дальний угол сделал свое дело.

Шахтер - Вольфсбург: Алан Патрик ФК Шахтер

Разгромным счет стал на 91-й минуте. Мораес отобрал мяч у заковырявшегося немца, и один в один обыграл голкипера - 3:0.

В 1/4 финала "горняки" сыграют с победителем пары "Базель" – "Айнтрахт" (6 августа, 22:00). Из-за пандемии коронавируса, с этой стадии Лиги Европы команды будут проводить по одному матчу.

"Шахтер" в 1/4 финала имеет все шансы сыграть на "Фелтинс Арене" в Гельзенкирхене 11 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру спокойно воспринял итоги жеребьевки "финала восьми" Лиги Европы.

Ранее футболист "Вольфсбурга" Максимилиан Арнольд выразил недоумение из-за матча с "Шахтером" в Украине.