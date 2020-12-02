"Шахтер" во второй раз обыграл "Реал" в Лиге чемпионов: спортивные итоги 1 декабря
Донецкий "Шахтер" вновь обыграл мадридский "Реал" в Лиге чемпионов, а в Украине футболист забил три гола за четыре минуты.
Кроме того, в "ДНР" сообщили о "возвращении "Шахтера" в Донецк".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 1 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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