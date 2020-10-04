"Шахтер" сенсационно потерял очки в историческом матче в УПЛ. Видео

Донецкий "Шахтер" в матче на черниговском стадионе им. Гагарина в последний момент спасся от поражения в 5-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге Украины.

Встреча против "Десны" впервые в истории завершилась не победой "оранжево-черных" – 2:2.

"Горняки" усилиями Коваленко уже на 4-й минуте открыли счет, однако это только разозлило хозяев. "Десна" устроила настоящий штурм на ворота Пятова, завершившийся голом.

На 17-й минуте Гуцуляк догнал мяч у самой лицевой линии и отдал точную передачу на Мостового, который мощным ударом метров с 16 отправил круглого в сетку.

Спустя 9 минут Тотовицкий забил второй гол. Все тот же Гуцуляк в штрафной накрутил нескольких оппонентов и выложил мяч точно на ногу партнеру. Форвард "Десны" без проблем переправил мяч в ворота - 2:1.

Луиш Каштру на 78-й минуте выпустил Дентиньо, который спустя минуту забил гол. Тете выдал отличную разрезающую передачу в штрафную, после чего бразилец поразил ближний угол ворот Литовки – 2:2.

"Шахтер" пытался комбинировать на чужой половине поля, но команда Рябоконя играла очень плотно, не давая гостям перевести мяч в опасную близость в своей штрафной.

"Десна" – "Шахтер" 2:2 (2:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 4 Коваленко, 1:1 – 17 Мостовой, 2:1 – 26 Тотовицкий, 2:2 – 79 Дентиньо.

Десна – Литовка, Ермаков, Тамм, Полегенько, Мостовой, Домбровский, Гуцуляк (Западня, 90), Огиря, Калитвинцев (Старенький, 86), Тотовицкий, Будковский (Дегтярев, 81).

Шахтер – Пятов, Корниенко (Дентиньо, 77), Хочолава, Додо, Матвиенко, Тайсон, Марлос (Соломон, 46), Коваленко, Алан Патрик (Степаненко, 46), Майкон (Тете, 58), Мораес (Фернандо Педро, 58).

Предупреждения: Гуцуляк (83), Литовка (90).

Турнирная таблица УПЛ

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября "Шахтер" в перенесенном матче 2-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сенсационно сыграл в гостях вничью с "Рухом".