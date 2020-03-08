"Шахтер" в матче с 7 голами с трудом обыграл сельский клуб

Донецкий "Шахтер" в матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу добыл непростую победу над "Колосом" из села Ковалевка Васильковского района Киевской области.

Поединок на "Оболонь-Арене" в Киеве завершился со счетом 3:4.

"Шахтер" с первых минут захватили инициативу и на 12-й минуте воплотил ее в первый гол, а на 31-й - во второй. Ситуация на поле перевернулась на 37-й минуте, когда Пятов устроил нелепый привоз в свои ворота.

Во второй половине футболисты обеих команд устроили фантастическую перестрелку, где победитель определился лишь на последних минутах.

"Колос" – "Шахтер" 3:4 (1:2, 2:2)

Голы: 0:1 – 12, пенальти Тайсон, 0:2 – 31 Мораес, 1:2 – 37 Милько, 1:3 – 60 Тете, 2:3 – 67, пенальти Гавриш, 3:3 – 75 Милько, 3:4 – 81 Мораес.

Колос – Волынец, Гавриш, Ефремов, Емец (Черноморец, 75), Милько, Петров, Ориховский (Бондаренко, 86), Богданов, Ильин, Вильхьяльмссон, Лысенко (Кожушко, 58).

Шахтер – Пятов, Исмаили, Кривцов (Бондарь, 74), Додо (Болбат, 64), Матвиенко, Тете, Майкон, Коноплянка (Бондаренко, 73), Маркос Антонио, Тайсон, Мораес.

Предупреждения: Петров (11), Емец (32), Ефремов (33), Мораес (41), Тете (45), Милько (56), Кривцов (67), Маркос Антонио (85), Исмаили (90).

Удаление: Маркос Антонио (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре "горняки" победили "Днепр-1", забив соперникам четыре мяча.

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