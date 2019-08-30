"Шахтер" в Лиге чемпионов: украинцы попали в уникальную ситуацию

В четверг "Шахтер" получил соперников по Лиге чемпионов, и группа дончан стала уникальной для них и всего украинского футбола.

Впервые в истории выступления украинских клубов в ЛЧ наша команда три сезона подряд встречается с одним соперником - "Шахтер" с "Манчестер Сити". "Горняки" третий раз кряду попали с "Ман Сити" в одну группу ЛЧ.

Жуниор Мораес проти "Манчестер Сити"

В сезоне 2017/18 команда Паулу Фонсеки обменялась победами с "горожанами" - 0:2 и 2:1, что позволило "оранжево-черным" занять в группе 2 место (где также были "Наполи" и "Фейеноорд"). А в прошлом сезоне, 2018/19 "Шахтер" выступил против "Манчестер Сити" гораздо слабее - два поражения, 0:6 и 0:3.

До этого "Шахтер" в своей истории даже два сезона кряду не встречался с одной командой, даже в разных турнирах.

Что же касается "Динамо", у которого более богатая еврокубковая история со второй половины 20-го века, то киевляне также не встречались с одним соперником три раза подряд в Лиге чемпионов. В целом же в КЕЧ/ЛЧ "бело-синие" только с "Баварией" играли три года подряд - 1998, 1999 и 2000 гг. Но если в 1998-м были два легендарные матча в полуфинале ЛЧ, то игры в 1999-м и 2000-м произошли в рамках одного сезона и турнира - в те времена на рубеже годов растянулся 2-й групповой этап Лиги чемпионов.

Также "Динамо" три года кряду (1991, 1992 и 1993) встречалось с "Барселоной". Но изначально киевляне сыграли с "Барсой" в плей-офф Кубка обладателей Кубков 1990/91 (2:3 и 1:1), а затем два раза - в Кубке европейских чемпионов и уже переименованной Лиге чемпионов. Но встречи прошли не в последующих сезонах, а через один - в 1991/92 и 1993/94 (матчи "Динамо" и "Барселоны" состоялись в 1992-м и 1993-м (1-раунд ЛЧ)).

Кроме этого украинская команда впервые сыграет в группе ЛЧ сразу против двух соперников с украинцами в составе. На этот раз "Шахтеру" будут противостоять Александр Зинченко в "Ман Сити" и Руслан Малиновский в составе "Аталанты".

Александр Зинченко против "Шахтера" играл в двух предыдущих сезонах

Ранее украинские клубы лишь изредка встречались с командами своих соотечественников на групповой стадии ЛЧ/ЛЕ или выше. Например, в 2016-м "Шахтер" играл в 1/2 финала Лиги Европы против "Севильи" Евгения Коноплянки. А в 2008-м еще в группе Кубка УЕФА харьковский "Металлист" встречался с немецкой "Гертой", где тогда играл нападающий Андрей Воронин.

Теперь с "Шахтером" в рамках одного группового турнира сыграют сразу два украинца - Малиновский и Зинченко, которые являются воспитанниками донецкого клуба.

"Шахтер" стартует в Лиге чемпионов этого сезона 18 сентября домашним матчем в Харькове против "Ман Сити", где наверняка сыграет и Зинченко. А во 2-м туре "Горняки" отправятся в гости к "Аталанте" Малиновского.

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