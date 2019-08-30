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"Шахтер" в Лиге чемпионов: украинцы попали в уникальную ситуацию

1.9т Читать материал на украинском

В четверг "Шахтер" получил соперников по Лиге чемпионов, и группа дончан стала уникальной для них и всего украинского футбола.

Впервые в истории выступления украинских клубов в ЛЧ наша команда три сезона подряд встречается с одним соперником - "Шахтер" с "Манчестер Сити". "Горняки" третий раз кряду попали с "Ман Сити" в одну группу ЛЧ.

Жуниор Мораес проти "Манчестер Сити"

Жуниор Мораес проти "Манчестер Сити"

В сезоне 2017/18 команда Паулу Фонсеки обменялась победами с "горожанами" - 0:2 и 2:1, что позволило "оранжево-черным" занять в группе 2 место (где также были "Наполи" и "Фейеноорд"). А в прошлом сезоне, 2018/19 "Шахтер" выступил против "Манчестер Сити" гораздо слабее - два поражения, 0:6 и 0:3.

До этого "Шахтер" в своей истории даже два сезона кряду не встречался с одной командой, даже в разных турнирах.

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Что же касается "Динамо", у которого более богатая еврокубковая история со второй половины 20-го века, то киевляне также не встречались с одним соперником три раза подряд в Лиге чемпионов. В целом же в КЕЧ/ЛЧ "бело-синие" только с "Баварией" играли три года подряд - 1998, 1999 и 2000 гг. Но если в 1998-м были два легендарные матча в полуфинале ЛЧ, то игры в 1999-м и 2000-м произошли в рамках одного сезона и турнира - в те времена на рубеже годов растянулся 2-й групповой этап Лиги чемпионов.

Также "Динамо" три года кряду (1991, 1992 и 1993) встречалось с "Барселоной". Но изначально киевляне сыграли с "Барсой" в плей-офф Кубка обладателей Кубков 1990/91 (2:3 и 1:1), а затем два раза - в Кубке европейских чемпионов и уже переименованной Лиге чемпионов. Но встречи прошли не в последующих сезонах, а через один - в 1991/92 и 1993/94 (матчи "Динамо" и "Барселоны" состоялись в 1992-м и 1993-м (1-раунд ЛЧ)).

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Кроме этого украинская команда впервые сыграет в группе ЛЧ сразу против двух соперников с украинцами в составе. На этот раз "Шахтеру" будут противостоять Александр Зинченко в "Ман Сити" и Руслан Малиновский в составе "Аталанты".

Александр Зинченко против "Шахтера" играл в двух предыдущих сезонах

Александр Зинченко против "Шахтера" играл в двух предыдущих сезонах

Ранее украинские клубы лишь изредка встречались с командами своих соотечественников на групповой стадии ЛЧ/ЛЕ или выше. Например, в 2016-м "Шахтер" играл в 1/2 финала Лиги Европы против "Севильи" Евгения Коноплянки. А в 2008-м еще в группе Кубка УЕФА харьковский "Металлист" встречался с немецкой "Гертой", где тогда играл нападающий Андрей Воронин.

Теперь с "Шахтером" в рамках одного группового турнира сыграют сразу два украинца - Малиновский и Зинченко, которые являются воспитанниками донецкого клуба.

"Шахтер" стартует в Лиге чемпионов этого сезона 18 сентября домашним матчем в Харькове против "Ман Сити", где наверняка сыграет и Зинченко. А во 2-м туре "Горняки" отправятся в гости к "Аталанте" Малиновского.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Лига чемпионов жеребьевка
Персоны
Александр Зинченко Руслан Малиновский Паулу Фонсека Андрей Воронин Евгений Коноплянка
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев ФК Барселона ФК Бавария УЕФА ФК Аталанта ФК Манчестер Сити
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