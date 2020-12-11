"Шахтер" узнал всех возможных соперников в 1/16 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер", набрав 8 очков в групповом турнире Лиги чемпионов, попал в посев при жеребьевке первого раунда плей-офф Лиги Европы.

"Горняки" узнают, с кем сыграют в 1/16 финала турнира, в понедельник, 14 декабря. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

Соперниками команды Луиша Каштру точно не будут киевское "Динамо" и российский "Краснодар". Таким образом у донецкой команды есть 13 вариантов соперников: "Зальцбург" и "Вольфсберг" (оба – Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Мольде" (Норвегия), "Славия" Прага (Чехия), "Бенфика" и "Брага" (оба – Португалия), "Гранада" и "Реал Сосьедад" (оба – Испания), "Лилль" (Франция), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), "Антверпен" (Бельгия) и "Црвена звезда" (Сербия).

Первые встречи этой стадии соревнований пройдут 18 февраля будущего года. Ответные поединки – 25 февраля.

Напомним, донецкий "Шахтер", дважды обыграв мадридский "Реал" и дважды сыграв вничью с миланским "Интером", занял третье место в группе В Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы. В минувшего розыгрыше этого турнира "горняки" дошли до полуфинала, где уступили тому же "Интеру" 0:5.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" показал, что происходила в раздевалке команды после ничьей с "Интером" в заключительном матче группового турнира ЛЧ.