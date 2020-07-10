"Шахтер" узнал возможных соперников в "финале восьми" Лиги Европы

Михаил Морозов Футбол 14:27, 10.07.2020 Обновлено: 15:35, 10.07.2020

В пятницу, 10 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка "финала восьми" Лиги Европы, по итогам которой донецкий "Шахтер" узнал возможных соперников по четвертьфиналу и полуфиналу турнира.

"Горняки" выиграли первый матч 1/8 финала на поле "Вольфсбурга" со счетом 2:1 и имеют хорошие шансы на выход в следующий раунд турнира.

В случае победы над немецким клубом по сумме двух матчей в четвертьфинале "Шахтер" встретится с "Базелем" или франкфуртским "Айнтрахтом".

Победитель этой пары в полуфинале сыграет с "Интером", "Хетафе", "Рейнджерс" или леверкузенским "Байером".

Напомним, что команды проведут лишь по одной встрече на нейтральном поле в четырех городах Германии – Дуйсбурге, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Кельне.

Игры 1/8 финала пройдут 5-6 августа, 1/4 финала – 10-11 августа. 16-17 августа состоятся игры 1/2 финала. Финал запланирован в Кельне на 21 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял официальное решение, разрешив "Шахтеру" провести ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" в Украине.

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