"Шахтер" узнал соперника в четвертьфинале ЛЕ: спортивные итоги 6 августа

Александр Чеканов Футбол 09:11, 7.08.2020

Донецкий "Шахтер" узнал соперника по четвертьфиналу Лиги Европы, а Украина сохранила прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 6 августа. Кроме того, украинский футболист Александр Зинченко женился на журналистке Владе Щегловой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Определился соперник "Шахтера" в четвертьфинале Лиги Европы

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Мне очень нравятся его высказывания, – Ломаченко о выпадах со стороны Лопеса

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